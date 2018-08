Komende nachten veel vallende sterren te zien

Zomeruniversiteit deel 2 Historicus: 'Nederlan­ders zijn altijd bot en lomp geweest'

15 juli Deze zomer interviewen we ieder weekend een prominente uit de wetenschap in de rubriek 'Zomeruniversiteit'. Historicus Piet de Rooij is de grondlegger van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Hij wordt niet vrolijk van de discussie over zeehelden of de bemoeienis van de politiek met geschiedenis op scholen. 'We oordelen zonder te begrijpen'.