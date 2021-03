Leids vaccin op punt van goedkeuring: ‘Overwinning voor Nederlandse wetenschap’

Ook al ‘de baard van Koning Winter’ gespot tijdens het wandelen?

3 januari Als je in deze tijd van het jaar in de vroege ochtend door het bos wandelt, dan maak je kans om een zeldzaam en vluchtig natuurfenomeen te spotten in het koude ochtendlicht: de baard van Koning Winter. Maar wat is dat precies? En hoe ontstaat het? Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.