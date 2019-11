Mini-zonsverduistering niet te zien: bewolking zit kijken naar Mercurius dwars

De sterrenwachten in onder meer Amsterdam en Enschede hebben besloten om de kijkdag te schrappen. De Sterrenwacht in Eindhoven is wel open, maar door de telescopen is niets te zien. Het observatorium gaat nu proberen de overgang via een livestream te volgen. Wie de overgang wil zien, heeft daarvoor een speciale telescoop nodig.



Het is te gevaarlijk om met het blote oog naar de zon te kijken. Bovendien is Mercurius te klein om door een eclipsbril te zien. Mercurius is de kleinste planeet in ons zonnestelsel. De zogeheten Mercuriusovergang begint om 13.36 uur. Mercurius is dan een klein stipje voor de zon. Om 16.53 uur gaat de zon onder, met Mercurius ervoor. De overgang eindigt onder de horizon.



Mercurius draait in slechts 88 dagen rond de zon. Elke 116 dagen staat Mercurius tussen de aarde en de zon in, maar meestal staat de planeet net boven of net onder de zon en is hij niet te zien. Af en toe staan de zon, Mercurius en de aarde wel precies op één lijn en dat is de Mercuriusovergang. De vorige keer was op 9 mei 2016, de eerstvolgende keer is op 13 november 2032.