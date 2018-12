Missie van Apollo 8 maakte weg vrij voor de mens op de maan

De vreugde in Houston is overweldigend, maar het gevaar voor de drie durfals is nog niet over. Bij de terugkeer op aarde moet de capsule precies in de juiste hoek de dampkring binnendringen. Een graad te veel en de vlucht verbrandt in de atmosfeer, een graad te weinig en de capsule stuitert terug het heelal in, om daar voor de eeuwigheid in te verdwijnen. Uiteindelijk wordt ook die laatste etappe met succes afgerond. De capsule valt in de ochtend in zee, waar de marine de astronauten oppikt en veilig aan boord brengt. ,,Het is een wonder dat het goed is gegaan’’, concludeert commandant Borman.



De belangstelling voor de missie is op al die decemberdagen enorm. Een miljard mensen (een op de drie aardbewoners) vergaapt zich aan de beelden. In Hilversum doet Henk Terlingen verslag voor kijkend Nederland. Zijn commentaren bezorgen hem de bijnaam ‘Apollo Henkie’. Het belang van de missie is ongekend. Met Apollo 8 wordt veel eerder de weg vrijgemaakt voor de eerste landing op de maan, met de Apollo 11, in juli 1969. Zonder de Apollo 8 had de NASA nooit John F. Kennedy’s belofte gestand kunnen doen dat ‘er voor het einde van dit decennium een man op de maan staat’.



De missie zal ook worden herinnerd door de beroemde foto Earth-rise. Voor het eerst zag de mensheid de aarde in kleur. ,,We moesten de geheimen van de maan ontsluieren, maar we ontdekten de aarde’’, zegt Anders, de maker van de foto. Deze foto is nog altijd een icoon van de hedendaagse milieubeweging. ,,De aarde is niet zo groot. Waarom kunnen we er niet beter mee omgaan?’’ aldus Anders (85) die net als Lowell en Borman (allebei 90) nog altijd nageniet van de megaprestatie.