Moordmuizen doden jaarlijks miljoenen vogels op Brits eiland

Het is moeilijk te geloven dat een muis van 30 gram een kuiken van 10 kilo kan doden, maar het gebeurt. Het zou jaarlijks gaan om twee miljoen eieren en kuikens. Op videobeelden is te zien dat de muizen in groepen het vlees van de kuikens eten. De vaak schokkende beelden laten zien hoe de kuikens vaak dagenlang lijden, voordat de open wonden tot hun dood leiden.



,,We wisten dat er elk jaar een groot aantal eieren en jongen ten prooi viel, maar het werkelijke aantal slachtoffers dat de muizen maken is duizelingwekkend”, zegt onderzoeker Alex Bond. ,,De zeevogels van Gough hebben onze hulp dringend nodig.’’ Volgens de studie zal zonder actie onder meer de bedreigde tristanalbatros waarschijnlijk uitsterven.



Ook andere albatrossen, gorzen en stormvogels worden bedreigd door de roofmuizen. Inmiddels hebben de RSPB en de autoriteiten van Tristan da Cunha, waar Gough onder valt, samen met internationale partners een programma ontwikkeld om de muizen in 2020 uit te roeien en het bloedbad onder de vogels te stoppen.