Nasa gaat darten in de ruimte: sonde moet asteroïde een zetje geven

Telescopen over heel de wereld zullen helpen om het succes van de Dart-missie vast te stellen. Als de opzet slaagt, is het de eerste keer dat mensen de baan van een ruimteobject meetbaar veranderen. Mogelijk zal een dergelijke missie ooit onze toekomst veiligstellen. ,,Dart is een eerste stap om methodes te testen die gevaarlijke asteroïden van koers kunnen veranderen”, zegt Nasa-projectleider Andrea Riley.



In 2024 vertrekt een andere missie richting Didymos en Dimorphos. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert dan de Hera-sonde. Dat ruimtevaartuig komt in 2026 bij de asteroïden aan om wat nauwkeuriger poolshoogte te nemen. Zo zal met twee kubusvormige satellietjes worden gekeken naar de krater die Dart in Dimorphos heeft geslagen en wat dat met de massa van het maantje heeft gedaan.



Riley: ,,Gevaarlijke asteroïden zorgen wereldwijd voor hoofdbrekens, dus zijn we heel enthousiast om samen met onze Europese collega’s zo veel mogelijk data te verzamelen.’’ Ruimtevaartorganisaties houden ruimtekeien die binnen een radius van 50 miljoen kilometer van de aarde komen - Near Earth Objects - nauwlettend in de gaten. Van een Armageddon-scenario is nog geen sprake. Echter... je kunt maar voorbereid zijn.