NASA schiet planetenspeurder de ruimte in

De ruimteverkenner moet in kaart brengen of er ergens in het heelal een andere planeet is waar misschien leven mogelijk is. Tess is het zusje van de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler, die in 2009 werd gelanceerd en nu aan het einde van zijn leven is. De nieuwe telescoop mag minstens twee jaar zijn werk doen en op zoek gaan naar sterren die het helderst en dichtst bij de aarde staan. Vervolgens wordt naar de planeten om die ster heen gekeken.