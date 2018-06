NASA vindt organisch materiaal in rotsen op Mars

Het organische materiaal werd gevonden in afzettingsgesteente van een meerbedding op Mars. Daarnaast blijken de hoeveelheden methaan in de atmosfeer per seizoen te verschillen. Dit gas is op aarde een afvalstof geproduceerd door levende organismen. Hoewel dit niet direct wijst op leven, zijn de bevindingen volgens NASA een goed teken voor toekomstige missies die zijn gericht op onderzoek naar het oppervlak en de kern van de planeet Mars. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science . ,,Met deze nieuwe bevindingen vertelt Mars ons om door te blijven zoeken naar sporen van leven", aldus onderzoeker Thomas Zurbuchen van NASA. ,,Ik heb er vertrouwen in dat onze huidige en toekomstige missies nog onthutsendere ontdekkingen op de rode planeet aan het licht zullen brengen"

Het is overigens de vraag of eerder leven voor deze organische sporen heeft gezorgd. Volgens de onderzoekers kunnen deze ook afkomstig zijn van meteorieten of processen in de rotsen zelf. Methaan kan ontstaan zijn door chemische processen van water en gesteente.



,,Curiosity heeft de herkomst van de organische moleculen niet vastgesteld", vult onderzoeker Jen Eigenbrode van NASA aan. ,,Of het nu gegevens bevat over vroeger leven, voedsel was voor leven of bestond in afwezigheid van leven: organisch materiaal van Mars bevat chemische hints over de conditie en processen van de planeet."