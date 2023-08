Onderwijskundige: ‘Volwassen worden in deze roerige tijden is lastiger dan ooit’

Na dna-onderzoek: ijsmummie Ötzi had donkere huid en was kalend

Ötzi, de 5.300 jaar oude mummie die in 1991 teruggevonden werd in het ijs in de Italiaanse Alpen, zou een donkere huid hebben gehad en kalend zijn geweest. Dat blijkt althans uit nieuw Europees onderzoek.