Onderzoek: appen tijdens het wandelen vergroot het risico op ongelukken

Schaamte of pronken met geslachts­be­dek­kers: ‘Om te verleiden of status te verhogen’

De manier waarop we onze geslachtsdelen bedekken, zegt iets over onze cultuur. Uroloog Philip Van Kerrebroeck schreef er een boek over. Van vijgenblad en rozenstruik tot schaamlap en peniskoker.