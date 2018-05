Onderzoek: pubers opvoeden op maat dankzij smartphone

Keijsers vindt het fascinerend om vanuit de wetenschap te kijken naar hoe je pubers opvoedt tot een beetje gelukkige en sociaalvaardige mensen.

De puberteit is een van de belangrijkste periodes voor de ontwikkeling van de mens. Alles verandert; de hersenen, het lichaam, maar ook de relatie met de ouders. Ouders vinden deze periode dan ook vaak de allerlastigste periode in de opvoeding van hun kind. Zelfs nog lastiger dan de periode van de terrible two’s waar peuters op alles slechts ‘nee’ antwoorden. De puberteit is ook het moment waarin bijna alle ontwikkelingsstoornissen beginnen. Of het nu gaat over depressie, schizofrenie of angststoornissen. Dus als er één fase belangrijk is in de opvoeding, dan is het wel de puberteit.

De puberteit is ook de laatste kans om als ouder nog een positieve invloed op je kind te hebben. Hoe ouder het kind wordt, hoe minder de invloed van ouders op hun keuzes wordt. De adolescentie is dus het laatste moment waarop je als individu nog enigszins vatbaar bent voor de opvoeding van je ouders. Maar juist op dat moment, als het er echt op aan komt, is het heel lastig om een kind op te voeden.

Volledig scherm © ANP XTRA

Opvoeding

Uit eerder onderzoek is de afgelopen 60 jaar gebleken dat er drie hoofdingrediënten van belang zijn bij de opvoeding: regels, emotionele steun en warmte en het bevorderen van de autonomie. Jongeren zijn zeer gebaat bij weten waar ze aan toe zijn. Een afgesproken eindtijd om thuis te zijn na een feestje is bijvoorbeeld goed. Het is ook belangrijk voor kinderen om te weten en te voelen dat hun ouders van ze houden. Ten slotte is het loslaten van het kind belangrijk. Kinderen die een opvoeding met deze drie ingrediënten zijn gelukkiger, minder depressief en hebben minder kans om in de criminaliteit te belanden.

Keijsers zelf heeft ook boeken geschreven over de ideale opvoeding. Maar er was één ding wat haar bleef storen: het feit dat ze op de dringende vraag van ouders over wat ze met hun specifieke kind aan moesten niet kon antwoorden. Onderzoek is namelijk gebaseerd op gemiddelden en dat is niet zomaar toepasbaar op ieder individu. Daarom heeft zij, om erachter te komen hoe elk uniek kind functioneert, gebruik gemaakt van iets waarmee een puber uitzonderlijk makkelijk te bereiken is: de smartphone.

Humeur