Onderzoek wijst uit: zeelucht inademen helpt tegen kanker

In het laboratorium is gekeken naar het effect op longkankercellen. Daaruit bleek dat zeelucht de werking remt van een gen dat een belangrijke rol speelt bij longkanker en het cholesterolgehalte. ,,Eerdere studies toonden aan dat longkankercellen afsterven en dat de cholesterol daalt wanneer we dit gen afremmen’’, zegt onderzoeker Jana Asselman. ,,Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkaardig positief effect kan hebben op de gezondheid.’’