Onderzoekers: Klimaatverandering zal leiden tot meer overstromingen in West-Europa

Astronomen ontrafelen mysterie: stofwolk verduister­de reuzenster

16 juni Eind 2019 stond de astronomische wereld even op zijn kop. De heldere oranje ster Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion werd plots donkerder. Even dacht men dat de reuzenster op ontploffen stond. Een onderzoeksteam onder leiding van de KU Leuven heeft nu aangetoond dat dit niet het geval is. De ster bleek zich gedeeltelijk te verschuilen achter een stofwolk.