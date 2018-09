Over twaalf jaar wonen er mensen op de maan

Uit plannen die de NASA presenteerde aan het Amerikaanse congres, blijkt dat de ruimtevaartorganisatie vanaf volgend jaar de eerste stappen zet voor het stichten van een maankolonie door voorraden te sturen. In 2020 gaan er verkenningsrobots richting de maan, om te zoeken naar bruikbare grondstoffen en om een begin te maken met de kolonie. Vervolgens gaat het nieuwe ruimtestation The Gateway de ruimte in, dat als uitvalsbasis zal dienen. Rond 2030 kunnen mensen vervolgens landen op de maan.



Door het verblijf op de maan hoopt NASA te ontdekken of het voor mensen mogelijk is ver van de aarde te overleven. Daarmee kan het de eerste stap zijn voor bemande kolonies op Mars, een lang gekoesterde wens van onder anderen Elon Musk. NASA weet al wel dat de straling op de maan zo sterk is, dat er speciale kleding nodig is om er te kunnen overleven. Om die reden komen er nieuwe ruimtepakken die beschermen tegen die straling.