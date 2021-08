Plotseling ‘massale stranding’ van bruinvissen op Waddeneilanden

Massale stranding

Mogelijk heerst er volgens de omwonende, die ook strandjutter is, een epidemie onder bruinvissen. Het is namelijk ongewoon dat er zoveel tegelijk aanspoelen. Biologe Lonneke IJsseldijk bevestigt tegen deze site dat er een massale stranding heeft plaatsgevonden.

SOS Dolfijn meldt overspoeld te zijn door meldingen over de dode zeezoogdieren. Het gaat volgens de stichting vooral om volwassen exemplaren die in verre staat van ontbinding waren. De dieren lagen op het zand aan de noordkant van de eilanden.

‘Ongekend’

IJsseldijk, tevens onderzoeker van de diergeneeskundefaculteit in Utrecht, vertelt dat de oorzaak van de stranding nog volstrekt onduidelijk is. ,,We proberen kadavers te verzamelen en hopen deze massale stranding verder te kunnen onderzoeken. Op dit moment weten we alleen dat er plots veel meer bruinvissen dan gewoonlijk stranden op de Waddeneilanden.”