Psycholoog: Als zelfs zo'n boerenlul als ik uit de misère komt, kan iedereen het

video Zonneauto TU Delft in de vangrail: deelname World Solar Challenge niet in gevaar

9 oktober Tegenslag voor het zonneraceteam van de TU Delft: enkele dagen voor het begin van de World Solar Challenge in Australië is coureur Max van der Waals (22) tijdens een testrit tegen de vangrail gebotst. De student is geschrokken, maar maakt het goed.