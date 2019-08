Robot Fedor aan boord van ruimtestation ISS: koppeling capsule nu wel gelukt

De raket werd donderdag gelanceerd vanaf de basis in Bajkonoer. Bij vertrek zei de robot Fedor - in het Russisch heet hij Fiodor - ‘Pojechali!’ (‘Daar gaan we!'), dezelfde woorden die Joeri Gagarin sprak toen hij op 12 april 1961 in een baan om de aarde werd gebracht en zo de eerste mens in de ruimte werd. Afgelopen zaterdag mislukte een eerste koppelingspoging en moest Fedor nog even werkeloos in zijn ruimteschuitje doorbrengen.



De bemanning van het internationale ruimtestation slaagden er gisteren in een Sojoes-capsule te verplaatsen naar een andere ruimtesluis, waardoor Fedors verder onbemande raket wel kon ‘aanleggen’. De poging van zaterdag lijkt niet gelukt te zijn door een fout in het automatische controlesysteem van het ISS. Na het verplaatsen van de capsule, die als ‘reddingsboot voor de astronauten dient, lukte het wel.



Fedor is de ruimte in geschoten als tijdelijk ruimtehulpje voor kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Hij kan lassen en klusjes buiten het ISS uitvoeren. Zijn belangrijkste taak is echter het leren imiteren van menselijke bewegingen. In het ISS moet de robot tien dagen lang testen wat hij kan bij lage zwaartekracht, zodat hij mogelijk op termijn de astronauten kan helpen. De Sojoez wordt 7 september weer op aarde terugverwacht.