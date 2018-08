Ruimte kent ontelbare waterwerelden: 'Leven kan universeel fenomeen zijn'

Satelliet gaat wind vanuit de ruimte in kaart brengen met bundels laserlicht

9:33 Een hypermoderne windvaan. Dat is een Europese satelliet die komende dinsdag de ruimte in moet gaan. De Aeolus moet, vanaf 320 kilometer hoogte, de wind op aarde in kaart gaan brengen. Want dat is nu een groot mysterie.