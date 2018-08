Satelliet gaat wind vanuit de ruimte in kaart brengen met bundels laserlicht

,,Maar we hebben geen idee van de winden boven Afrika, Zuid-Amerika, de Noordpool en de Zuidpool. We weten niet hoe hoog de wind waait, hoe hard en in welke richting. Er zitten gaten in de gegevens'', aldus Kaspers. En dat terwijl ons weer in Nederland daar deels ontstaat.



Een beter beeld van de wind moet betere weerberichten opleveren. Kaspers: ,,Op den duur kan dat veel uitmaken. Toen het weer na de recente hittegolf omsloeg, kwam er slecht weer aan. We kregen code oranje. Maar pas op het laatste moment wisten we of het slechte weer over het westen of het oosten van het land zou trekken.'' Uiteindelijk bleek de overlast mee te vallen.