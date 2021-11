SpaceX-raket brengt opnieuw bemanning naar internationaal ruimtestation

De lancering van de raket van SpaceX staat gepland voor 03.03 uur Nederlandse tijd. Het vertrek is de afgelopen weken een paar keer uitgesteld. De bemanningsleden zijn Thomas Marshburn (61), Raja Chari (44), Kayla Barron (34) uit de Verenigde Staten en Matthias Maurer (51) uit Duitsland.



De astronauten blijven een half jaar in het ISS. Volgens de huidige planning moeten ze eind april terugkeren op aarde. De Duitser Maurer wordt de zeshonderdste mens die ooit in de ruimte is geweest. Tijdens zijn verblijf in het ISS moet hij een in Nederland gemaakte robotarm in gebruik nemen. Die meterslange grijparm ging eerder dit jaar naar de ruimte.



NASA stelde de lancering, die eigenlijk gepland stond voor 31 oktober, twee keer uit. Eerst vanwege het slechte weer en vorige week nogmaals omdat één van de astronauten last had van een medisch probleem. Om welke astronaut het ging en wat er precies aan de hand was, werd niet bekendgemaakt. Volgens NASA betrof het geen medisch noodgeval en is het ook niet corona-gerelateerd.