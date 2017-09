'Spotgoedkoop aspirientje kan wapen zijn tegen tandbederf'

Volgens de wetenschappers, die hun onderzoeksresultaten recent publiceerden, helpt alleen aspirine, waarvan het voornaamste bestanddeel acetylsalicylzuur is. Paracetamol - een andere pijnbestrijder en ontstekingsremmer - werkt niet tegen tandbederf, omdat het een andere werkzame stof bevat, para-acetylaminofenol. Uit de studie blijkt dat lage doseringen aspirine de beschadigde structuur in tanden en kiezen kan herstellen, doordat het de aanmaak van mineralen zoals kalk verhoogt. De experts deden niet alleen onderzoek met echte gebitten, maar ook met stamcellen uit tanden en kiezen. In een laboratorium bleek dat aspirine de stamcellen daadwerkelijk stimuleerde nieuwe mineralen te genereren. ,,Aspirine is een nieuw wapen tegen tandbederf en daarmee een goed zelfherstelmiddel'', verzekeren de wetenschappers. Volgens hoofdonderzoeker dr. Ikhlas El Karim is aspirine een onverwachte, zeer voordelige oplossing voor de hoge kosten die zijn gemoeid met het behandelen van tandproblemen. ,,Een derde van de wereldbevolking heeft er last van. Alleen al in Engeland worden jaarlijks circa zeven miljoen vullingen geplaatst met een totale waarde van zeker drie miljard euro. Aspirine is wat ons betreft een onmiddellijke, innovatieve manier om zelf onze tanden en kiezen te repareren.''

Besparingen

De onderzoekers denken dat aspirine uiteindelijk wereldwijd zal leiden tot 'gigantische besparingen in de gezondheidszorg'. Ze benadrukken overigens dat nog veel meer onderzoek nodig is om vast te kunnen stellen wat de exacte effecten van de goedkope pijnbestrijder op tanden zijn. El Karim: ,,De volgende stap is het doen van uitvoerige en langdurige klinische testen op patiënten. Op die manier hopen we te ontdekken wat de resultaten op de langere termijn zijn en welke doseringen aspirine moeten worden gebruikt.''

In de studie, wereldkundig gemaakt op de jaarlijkse conferentie van de British Society for Oral and Dental Research in Plymouth, wordt nog niet gesproken over een doorbraak in de tandheelkunde. Om die reden wordt mensen aanbevolen voorlopig gewoon door te gaan met goed poetsen en flossen. ,,Nu al dagelijks een aspirientje slikken om een perfect gebit te krijgen raden we vooralsnog af. Daarvoor is het nog veel te vroeg.'' Maar, zo wordt gesteld, er is zeker hoop voor de toekomst. Verder kan aspirine geen gaatjes vullen. Als die al zijn ontstaan, moeten ze nog altijd worden gevuld.