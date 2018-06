Streetview auto's brengen ook de luchtvervuiling in beeld

De auto’s van Google Streetview worden door een team van Utrechtse wetenschappers uitgerust om luchtvervuiling in beeld te brengen. Eerst wordt de kwaliteit van de lucht in Kopenhagen nauwkeurig in kaart gebracht, Nederland volgt later.

De wagentjes van Google Streetview in Kopenhagen maakten hun rondjes tot nu toe uitsluitend om hun omgeving in beeld te brengen, en om soms en passent de enkele bizariteit te spotten, maar ze krijgen er een taak bij. In de kofferbak wordt speciale meetapparatuur aangebracht, waardoor dankzij een luchttoevoer op het dak de luchtkwaliteit nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Nu gebeurt dat nog op slechts drie vaste plekken in de stad, straks kan het werkelijk overal waar de autootjes van Google kunnen komen.

Dat is dankzij de kennis van de Universiteit Utrecht, die jaren geleden al de handen ineen sloeg met google. Na een periode van vijf jaar testen in Amerika kijkt professor milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht Roel Vermeulen uit naar wat hij in Kopenhagen aan zal treffen. ,,Europese steden zijn anders opgebouwd, compacter en met smallere straten. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe vaak we straks een straat moeten rijden om een betrouwbaar beeld te krijgen. Maar ook wat de meerwaarde is op plekken waar je al veel weet over luchtvervuiling.’’

Modellen en kaarten

En welke onverwachte resultaten naar voren komen, als de verzamelde gegevens worden verwerkt. ,,We kunnen op deze manier stoffen in de lucht meten die nu niet worden gemeten en observaties maken die we niet kunnen voorspellen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een bedrijf opmerken dat elke dag veel vrachtauto’s voor de deur heeft, omdat er veel afgeleverd wordt.’’



Op basis van alle data worden modellen en kaarten gemaakt. Kleuren op de wegen maken duidelijk of er vervuiling is en zo ja hoe veel. ,,Dat geeft de mogelijkheid gerichter in te grijpen.’’ Of uiteindelijk, voor bijvoorbeeld fietsers die houden van een paar frisse longen, de gelegenheid plaatsen te mijden. Alle verzamelde informatie wordt beschikbaar gesteld aan de stad Kopenhagen.

Elektrische wagens

Er worden ook metingen gedaan naar ultrafijne stofdeeltjes in de lucht.Over de effecten die deze hebben op de gezondheid is nog veel onbekend, aldus Vermeulen. De resultaten van de metingen kunnen helpen daar meer duidelijk over te maken.