Studenten in Eindhoven bedenken ‘trilmouw’ waarmee je taal kunt voelen

Dierenmens Trekganzen zijn lovebirds: vrouwtje 476 en mannetje 477 zijn monogamer dan monogaam

In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Deze week: hoe vinden trekganzen hun weg? Volgen ze rivieren, bossen of autowegen? Het is nogal wat als je zonder navigatiesysteem van Noord-Groningen naar een eilandje boven Siberië moet vliegen. En dat elk jaar opnieuw.

17 oktober