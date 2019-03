Succesvolle lancering SpaceX-capsule naar ISS geeft NASA nieuwe hoop

De Crew Dragon van het bedrijf van zakenman Elon Musk verliet vanochtend met succes het platform. Aan boord is ongeveer 200 kilo aan voorraden. Ook is er een pop aan boord die, verwijzend naar de hoofdpersoon uit de filmreeks Alien, Ripley is genoemd. Die pop zit vol sensoren bij hoofd, nek en ruggengraat. Zo weet de vluchtleiding aan welke krachten toekomstige astronauten worden blootgesteld.



De Crew Dragon moet over een dag aankomen bij het ISS, waar het voertuig een vijftal dagen zal blijven. Daarna moet hij veilig terugkeren naar de aarde. De Crew Dragon maakt een duik in Atlantische oceaan en wordt geborgen, zodat hij opnieuw kan worden gebruikt. Als de testvlucht goed uitpakt, is de volgende vlucht in juli, vijftig jaar na de maanlanding. Dan zitten twee astronauten in de Crew Dragon.