Twee nieuwe hagedissensoorten ontdekt in Peru

Langste bliksem­flits ooit gemeten strekte zich uit over drie staten in de VS

Twee bliksemrecords zijn twee jaar geleden gebroken boven Noord- en Zuid-Amerika. De langste bliksemflits ooit gemeten was volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bijna 770 kilometer en strekte zich uit over drie staten in de VS.

1 februari