‘Unieke’ afdruk gevonden van 555 miljoen jaar oude voorloper mensen: wormpje kleiner dan rijstkorrel

Volgens expert en onderzoeker Scott Evans van het Smithsonian National Museum of Natural History in Washington gaat het om een unieke vondst. In een wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.



Hij noemt de Ikaria Wariootia ‘de oudste bilateraal die ooit is aangetroffen’. Een bilateraal is een symmetrisch organisme met een duidelijke linker- en rechterkant en een ‘kop’ en ‘staart’ met een opening voor bijvoorbeeld een darmkanaal. Mensen en andere zoogdieren zijn volgens de wetenschap bilateralen. Hetzelfde geldt voor insecten, zoals vlinders. Kwallen zijn juist geen bilateraal.



,,Omdat mensen bilateralen zijn, zou je kunnen stellen dat de Ikaria Wariootia een extreem vroege voorloper van de mens was”, aldus Evans. Het wezentje had, zo stelt hij, ‘een zacht lichaam’. Op de vindplaats zijn uiteindelijk ruim honderd afdrukjes van de wezentjes (tussen de twee en zeven millimeter groot) ontdekt. Eerder waren alleen hun kruipsporen getraceerd.



Evans typeert de vondst als ‘zeer belangrijk’. ,,Er wordt aangenomen dat bilaterale organismen zijn geëvolueerd tijdens de zogenoemde Ediacaran-periode van 571 tot 539 miljoen jaar geleden. Maar eerder bewijs voor dergelijke wezens was grotendeels gebaseerd op sporen zoals de holen die ze maakten. Nu we de Ikaria Wariootia echt hebben gevonden, is dat een wetenschappelijke doorbraak. Dit diertje kan de voorloper zijn geweest van alles op aarde met een kop en staart.”