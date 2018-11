Unieke vondst: wandelaar ontdekt 9000 jaar oud masker

Om de herkomst van het masker vast te stellen, hebben de archeologen het uitvoerig onderzocht. Prehistorische vondsten, zoals het masker, zijn zeer gewild bij vervalsers en rovers.



Op de zwarte markt kan een voorwerp als dit meer dan een miljoen opbrengen, zegt archeoloog Omry Barzilai. Geplunderde vindplaatsen maken het voor archeologen bijzonder lastig hun werk te doen.



,,Dit masker is het eerste dat we in 35 jaar vinden’’, zegt Ronit Lupu van Israëlische oudheidskundige dienst. ,,Maar even belangrijk is het feit dat we nu de vindplaats compleet kunnen afgraven.’’