Vier bemanningsleden ISS veilig terug op aarde

Test SpaceX in Texas mislukt: deel van raket ontploft

Een booster van ruimtebedrijf SpaceX is ontploft bij een test in de Amerikaanse staat Texas. Dat meldt website Gizmodo en wordt op Twitter bevestigd door de ceo van SpaceX, Elon Musk. Op Twitter is ook een video van de ontploffing te zien. ,,Dit is niet goed. Het team bekijkt de schade’’, tweette Musk.