Was deze kaart zijn tijd te ver vooruit?

Onderzoe­kers: ‘Mas­sastran­ding bruinvis­sen kwam mogelijk door dodelijke bacterie’

In het onderzoek naar de doodsoorzaak van zo’n 190 bruinvissen die afgelopen zomer aanspoelden op de Waddeneilanden is een bacterie gevonden die tot bloedvergiftiging kan leiden bij walvisachtigen. Of en hoe dit in de grootschalige sterfte kon resulteren, blijft onduidelijk.

26 november