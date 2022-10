Webb-telescoop maakt adembenemende foto van iconische ‘Zuilen der schepping’

Nederlands onderzoek: snelle scan vaak net zo goed als weefselaf­na­me bij vaststel­len huidkanker

Vaststellen of een verdacht plekje op de huid een zogenoemde basaalcelcarcinoom is - de meest voorkomende vorm van huidkanker - kan in een groot deel van de gevallen net zo goed gebeuren met een huidscan, in plaats van afname en onderzoek van een stukje weefsel.

