Webb-telescoop maakt adembenemende foto van ‘Zuilen der schepping’

met video Eerste beelden onderwater­schat­ten op ruige zeeroute geven kijkje in 3000 jaar historie

Werelderfgoedorganisatie Unesco is een groot onderwateronderzoek gestart in de Middellandse Zee. In het gebied Skerki Banks zijn vroeger honderden schepen gezonken waardoor er talloze archeologische vondsten op de bodem kwamen te liggen. Unesco wil ervoor zorgen dat deze vondsten goed beschermd worden.

5 september