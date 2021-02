Werken onze vaccins nou wel of niet tegen de nieuwe coronavarianten?

Naar welke mutaties doen wetenschappers nu koortsachtig onderzoek?

Wereldwijd zijn er inmiddels vierduizend varianten van het coronavirus opgedoken, stelden Britse onderzoekers afgelopen week. Maar er zijn er maar een paar die zich (veel) sneller verspreiden dan andere, en daardoor de dominantie overnemen. De laatste tijd springen drie mutaties in het oog: de Britse, de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse. In Nederland zijn al deze varianten al aangetroffen, maar de Britse is dominant aan het worden.