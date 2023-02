Wetenschappers slagen erin om bliksem om te leiden met lasers

Met video Hitserie Last of us maakt tongen los door schimmel die écht bestaat: ‘Maar geen gevaar voor ons’

In de spraakmakende HBO-serie The last of us raakt de mensheid volledig bezeten door een besmettelijke schimmel. Hoe realistisch is dat? Deskundigen zeggen dat de schimmel in de serie zéker bestaat, maar op de mens nooit effect zal hebben. ,,We zien deze parasiet slechts bij insecten. In een mensenlichaam maakt ie geen schijn van kans.”

19 januari