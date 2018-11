Wondje geneest sneller als je dat overdag oploopt

Video Iemands gedrag veranderen? Boetes helpen niet

8 november Huisgenoten die het licht nooit uitdoen of collega’s die hun troep nooit achter zich opruimen. Op dit soort momenten zou het fijn zijn als we het gedrag van anderen kunnen veranderen. Prof. dr. Esther-Mirjam Sent is gedragseconoom en vertelt in haar college aan de Universiteit van Nederland hoe dit kan en legt daarbij ook uit waarom de mens zo gemakkelijk te beïnvloeden is.