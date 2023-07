Zeldzame ‘blauwe supermaan’ te zien in augustus

Spa­ceX-ra­ket met vier astronau­ten gelanceerd, eerste Saoedische vrouw naar de ruimte

Een Falcon 9-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is zondag om 23.37 uur Nederlandse tijd met vier astronauten aan boord vanuit Cape Canaveral in Florida succesvol gelanceerd. De raket is op weg naar het internationale ruimtestation ISS.