Ziekenhuizen pakken samen prostaatkanker aan

Het zogeheten prostaatkanker-netwerk wordt gevormd door het Nederlands Kanker Instituut, VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, MC Zuiderzee, Rode Kruis Ziekenhuis, Andros Mannenkliniek en Ziekenhuis St Jansdal. De bedoeling is dat patiënten van deze ziekenhuizen met prostaatkanker in de toekomst behandeld worden in één instelling: het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Het samenwerkingsverband zal in 2020 ongeveer een kwart van alle prostaatkankerbehandelingen in Nederland voor zijn rekening nemen. Dat komt neer op 750 prostaatkankeroperaties, tegen ruim 300 van dit soort behandelingen vorig jaar in het Amsterdamse ziekenhuis. De samenwerking begint op 1 september. De bedoeling is dat in een later stadium meer ziekenhuizen zich bij het verbond aansluiten.

Impuls

De nauwe samenwerking tussen de urologen van de aangesloten ziekenhuizen levert hoogwaardige zorg op voor patiënten, zo is de verwachting. Zo worden kennis en expertise van de artsen voortdurend onderling uitgewisseld en overleggen zij continu over behandelplannen van de patiënten. De samenwerking geeft volgens de partners ook een impuls aan wetenschappelijk onderzoek.