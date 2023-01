Zijn kernfusiereactoren dé oplossing? ‘Moeten nog flink wat hobbels nemen’

Record voor NASA met raket Orion: nooit eerder was vaartuig voor mensen zo ver van de aarde

De nieuwe Amerikaanse raket Orion heeft sinds de lancering de verste afstand bereikt die ooit is afgelegd door een ruimtevaartuig dat is bedoeld voor het vervoeren van mensen. Dat meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maandagavond laat. Het ruimtevaartuig was maandag 432.000 kilometer van de aarde verwijderd.

