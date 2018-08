Zondagnacht elke minuut een vallende ster zien

Bedenk maar vast een wens, want in de nacht van zondag op maandag dient het hoogtepunt van de jaarlijkse sterrenregen zich aan. In de meest optimale condities zijn tot zo’n 80 vallende sterren per uur te zien. Weerplaza denkt echter dat de sterrenregen maar af en toe te zien is.

Elke zomer trekt de planeet aarde door de Perseïden-meteorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Veel stofdeeltjes komen dan met een snelheid van 60 kilometer per seconde in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een vallende ster of meteoor.

De komende nachten kunnen we niet overal in het land vallende sterren bekijken. ,,Wolkenvelden gooien roet in het eten, maar er zitten zo nu en dan wel gaten in die wolkenvelden. Van de maan heb je dit jaar niet zo veel last”, zegt meteoroloog Wilfred Janssen.

In de nacht naar maandag, het hoogtepunt van de Perseïden, ziet de weerman de meeste wolkenvelden. Opnieuw heeft een vrij dikke laag sluierwolken de overhand. ,,Maar er zullen gebieden zijn waar de sluierbewolking dunner is of er zelfs een gat in valt. De kans daarop is het grootst in het oosten en zuidoosten.”

Hoe kan je de Perseïden zien?

Om de Perseïden te zien heb je geen apparatuur nodig. De fellere exemplaren zijn prima met het blote oog te zien. Het belangrijkst is dat je op een zo donker mogelijke plek naar een heldere hemel kan kijken. De Perseïden zijn het best te zien richting het noordoosten op zo'n 50 graden boven de noordelijke horizon, dat is ongeveer halverwege tussen de horizon en de hemel recht boven je hoofd.

Als je naar de Perseïden wilt kijken dan is een ligstoel het fijnst. Je krijgt geen stijve nek van het omhoog kijken en je ligt een stukje boven de snel afkoelende bodem. Een warme drank in een thermosfles kan ook prettig zijn, zeker wanneer je enkele uren buiten bent. Een dikke trui of een jas is ook geen overbodige luxe. Komende nacht daalt het kwik naar 11 of 12 graden, in de nacht naar zondag kan het kwik zelfs dalen tot beneden 10 graden. In de nacht naar maandag is het minder koud met een graad of 15.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van de vallende sterrenregen wordt tussen 3.00 en 4.00 uur verwacht. Dit jaar zouden er bovendien veel meer meteoren te zien zijn dan vorig jaar. Doordat het tijdens de pieknacht nieuwe maan is, is het namelijk extra donker.



Om het maximale aantal vallende sterren te zien, kun je best een donkere plek opzoeken. Trek bij voorkeur naar het platteland, waar er minder lichtvervuiling is dan de stad.