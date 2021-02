Zuid-Afrika stopt met AstraZeneca-prik: werken de coronavaccins nog wel tegen nieuwe varianten?

Chinese verkenner landt op de maan voor heel complexe missie

1 december Een onbemande verkenner uit China is vandaag op de maan geland. De Chang'e 5 gaat er komende dagen bodemmonsters verzamelen. Daarmee moet hij vervolgens terugvliegen naar de aarde. De laatste keer dat maanstenen naar de aarde werden gebracht, was in 1976.