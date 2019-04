Zwarte gaten bestaan! Astronomen leveren bewijs met eerste foto ooit

Vanmiddag zijn door een internationaal team van astronomen de beelden van een superzwaar zwart gat in het sterrenstelsel Messier 87 getoond. De opname werd gemaakt door telescopen wereldwijd samen te laten werken. Het project Event Horizon Telescope begon in 2012 met waarnemingen van het centrum van het sterrenstelsel. Vandaag werd het resultaat gelijktijdig gepresenteerd op zes persconferenties in Brussel, Verenigde Staten, Chili, China, Taiwan en Japan



Radiosterrenkundige Heino Falcke van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de wetenschappelijke doorbraak waarvoor op tal van plekken in de wereld is samengewerkt. In 1998 al schreef Falcke de eerste wetenschappelijke publicatie over hoe ‘ooit’ zwarte gaten in beeld gebracht konden worden: door wereldwijd grote – uiteindelijk in totaal acht - schotelantennes aan elkaar te koppelen om een ‘fototoestel’ te maken dat zo groot is als de hele aarde. ,,Het is alsof we de frequenties van duizend autoradio’s achter elkaar zetten. In plaats van megahertz, krijg je tetrahertz. Zo kun je heel ver kijken”, wist hij vanaf het begin.