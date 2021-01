18-jarige Bayern-fan Fem van Empel heeft ook in de cross een neusje voor de goal

Goed een jaar geleden was Fem van Empel nog een vlot scorende spits op het voetbalveld. Inmiddels bestormt ze amper 18 jaar oud de top in het veldrijden. Ook gisteren pakte het talent uit Sint-Michielsgestel in de GP Sven Nys brutaalweg de vierde plaats. 'Ze leert snel.'

Het lachje op haar bemodderde gezicht zei alles. Fem van Empel griste in Baal met een laatste jump nog net de vierde plek weg voor oud-wereldkampioene Sanne Cant. Net als vorige week in de wereldbekercross van Dendermonde.

,,Je ziet ze steeds jonger komen", zegt winnares Ceylin Alvarado over de opmerkelijke opmars van de 18-jarige tiener in het veldrijden. De regerende wereldkampioene is zelf ook pas 22. ,,Mijn generatie laat zien dat je ook op jeugdige leeftijd al mee kunt doen in deze zware sport. Nu komt een youngster als Fem daar al achteraan."

De door de Belgische ploeg Pauwels Sauzen opgepikte Van Empel voetbalde opmerkelijk genoeg tot in het najaar van 2019 in de spits bij RKSV Nuenen. ,,Bayern München was mijn favoriete club, ik zat in KNVB-selecties, maar ik keek eigenlijk nooit naar voetbal op televisie. Wel naar wielrennen en veldrijden." Op den duur begon het haar te storen dat niet iedereen in het elftal er alles voor over had om te winnen. ,,Een deel van die meiden ging liever op stap ook. Daar ben ik dan afhankelijk van in de wedstrijd. Dat wilde ik niet meer. Ik doe liever iets waarin alles wat je doet wordt beloond."

En dus ging ze veldrijden. ,,Dat deed ik tijdens de winterstop van de voetbalcompetitie al om mijn conditie op peil te houden." Dat Van Empel een goed jaar later op 18-jarige leeftijd al aanpikt bij de wereldtop ligt volgens bondscoach Gerben de Knegt vooral aan haarzelf. ,,Fem is enorm leergierig. En ze leert ook snel."

De tiener uit Sint-Michielsgestel kan het alleen maar beamen. ,,Op YouTube heb ik alles wat met veldrijden te maken heeft al gezien. Ik luister daarnaast goed wat de mensen om me heen me vertellen. Je kan nog zoveel talent hebben, als je niet wilt leren van de kennis die anderen hebben, kom je er niet."

Afgelopen zondag verbaasde Van Empel in de loodzware wereldbekercross van Dendermonde. In de slotronde liet ze Cant en Worst achter zich. Gisteren stond ze er weer. Eerder zelfverzekerd en gesterkt door 'Dendermonde', dan bang voor de verwachtingen. Zou ze niet liever wat langer in de anonimiteit haar rondjes hebben gereden bij de eliten? Ze schudt het hoofd van niet. ,,Als spits werd van mij ook al elke week verwacht dat ik zou scoren. Omgaan met die druk ben ik gewend."

Tactisch

Dat bleek in de GP Sven Nys. Na een goede start, nestelde Van Empel zich samen met Worst en Cant in een groepje achter de drie leidsters Alvarado, Brand en Betsema. ,,Mijn benen waren niet zo goed als vorige week, dus vond ik het beter om achter die twee op adem te komen en mijn eigen koers te gaan rijden." Het had volgens haar geen zin om op kop te sleuren. ,,Ik zag dat het gevaar niet van achteren kwam en meer dan deze vierde plaats zat er toch niet. Die drie vooraan zijn voor mij nog iets te sterk."

Ook tactisch leert Van Empel kennelijk snel. ,,Ik vind het leuk om het spelletje te snappen. Op de Koppenberg ben ik één keer de fout ingegaan, door veel te gek te doen in het begin. Daar leer je van. Ik wilde me vandaag niet nog een keer over de flos jagen." En dus was ze in de finale nog fris genoeg om in de finishstraat het gaatje met Cant vakkundig te dichten en de Belgische kampioene op de meet te verschalken. Als een spits met een neusje voor de goal.

Volledig scherm Fem van Empel verruilde het voetbalveld voor de modder in het veldrijden. © BELGA