21-jarige Pogacar duldt geen tegenstand in Ronde van Valencia

Dylan Groenewegen won de eerste en derde etappe en dus was het in rit vier tijd voor Pogacar, om na de dagzege in rit twee, net als de Nederlander voor zijn tweede succes te gaan in de vijfdaagse Spaanse rittenkoers.



Een kopgroep met onder andere Greg van Avermaet wilde dat voorkomen, maar op de zware slotklim bleek dat een onmogelijke opgave tegen een aanstormend peloton. Olympisch kampioen Van Avermaet hield het van de vroege vluchters het langst uit, maar hij was gezien toen Pogacar op zo'n drie kilometer van de finish versnelde.



Het pas 21-jarige toptalent, vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta, pakte al snel een mooie voorsprong en gaf die niet meer weg. In de achtergrond wist Poels (Bahrain-McLaren) als tweede te eindigen, vlak voor voor Tao Geoghegan Hart, Daniel Martin en klassementsleider Haig, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar.



Zondag volgt de laatste etappe in de Ronde van Valencia, een vlakke etappe van nog geen honderd kilometer van Paterna naar Valencia.