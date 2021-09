‘Aan de sukkel’ of niet, Mathieu van der Poel slaagt glansrijk voor WK-test

Door Daan Hakkenberg



De plank, de val en de rug. Op deze zonnige zondagmiddag aan de Schelde in Antwerpen wordt Mathieu van der Poel gelijk weer herinnerd aan zijn Olympisch nachtmerrie. Na anderhalve maand radiostilte lijkt iedereen vooral geïnteresseerd in de vraag of Van der Poel wel wist of de plank nou wel of niet was weggehaald? (‘Nee. Stom’). En of hij daarover was geïnformeerd? (‘Nee. Het is mij niet verteld, maar het is er over gegaan ’s avonds aan tafel.’)



Terwijl zich ondertussen alweer de meest prangende vraag heeft aangediend. Hoe is het met de rug van Van der Poel? Haalt hij het WK over een kleine twee weken? En Parijs-Roubaix? De voortekenen zijn niet al te gunstig. Van der Poel is als maanden ‘aan de sukkel’ met zijn rug, zoals hij zelf zegt. Hoe dat komt? ,,Overbelasting, waardoor er wat vocht tussen de wervels is gekomen. En dat maakt het heel onaangenaam om te fietsen.’’ Hij brak zijn hoogtestage af, schrapte het WK mountainbike en daarna ook de Benelux Tour.