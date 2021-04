Aanstormende publiekslieveling op twee wielen: ‘Ik fiets niet om de allerbeste te worden’

Door Daan Hakkenberg



Het zou een stripverhaal of jongensboek kunnen zijn. ,,Ide op avontuur in de heuvelklassiekers,’’ zegt hij zelf. Een week geleden vertrok Ide Schelling in zijn ‘opgepimpte’ zwarte Toyota Paseo uit 1997 - daarover later meer - vanuit Den Haag naar Luik. Op naar het ploeghotel van Bora Hansgrohe voor de - in zijn ogen - mooiste wedstrijden van het jaar. Na de vierde plek in Brabantse Pijl en de prijs voor de strijdlust na een solo in de Amstel Gold Race is Schelling van alle Nederlandse wielrenners de opvallendste. Vandaag rijdt hij de Waalse Pijl, zondag Luik-Bastenaken-Luik.



De Belgische wielercommentator Michel Wuyts heeft het tijdens de Brabantse Pijl over ‘een kloeke boy’. “Hij flirt met de camera en dat is een goed teken.”



NOS-commentator Herbert Dijkstra kan tijdens de Amstel Gold Race zijn enthousiasme niet onderdrukken. ‘Dit gaat er eentje worden!’ En Schelling zelf? Die zwaait tijdens zijn solo in de Amstel Gold Race naar zijn vrienden langs het parkoers aan de voet van de Bemelerberg.