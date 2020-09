Ackermann in eerste rit Tirreno - Adriatico te snel voor Gaviria

Kelderman voor twee jaar naar Bo­ra-hansgrohe: ‘Wilco heeft enorme potentie’

10:55 Wilco Kelderman rijdt de komende twee jaar voor Bora-hansgrohe. Het is de bedoeling dat hij vooral in de grote rondes gaat uitkomen, zo liet de Duitse ploeg weten. ,,Wilco heeft een enorme potentie”, zegt teammanager Ralph Denk. ,,Het is aan ons ervoor te zorgen dat hij dit de komende seizoenen in belangrijke wedstrijden kan bewijzen.”