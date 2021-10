Afzwaaiende Wild maakt met Pieters hattrick aan wereldtitels compleet

De 39-jarige Wild, voor het laatst actief tijdens een WK baan, en Pieters verzamelden in de tussensprints tijdens de koers over 120 ronden 35 punten. Het zilver was voor de Françaises met 30. Het Britse tweetal bleef met 24 punten nog net de Italiaansen Letizia Paternoster en Rachele Barbieri voor. Deze wonnen de slotsprint met dubbele punten. Het gouden Oranje-koppel werd daarin met Wild als afmaker tweede vóór Frankrijk, dat met een achterstand van 3 punten aan de laatste ronden begon.