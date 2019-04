Alaphilippe: Dit voelt anders dan vorig jaar

Ditmaal moest Alaphilippe, met dit jaar al acht zeges op zak, op de slotklim in achtervolging op de Deen Jakob Fuglsang. Zondag reden ze nog samen vooruit in de Amstel Gold Race, maar lieten ze zich verrassen door Mathieu van der Poel. ,,Een goede renner, fijn ook voor het Nederlandse wielrennen'', vertelde Alaphilippe, die zich in de Gold Race gestoord had aan de onjuiste informatie over hun voorsprong in de slotfase.



Een revanche wilde hij zijn zege in Hoei niet noemen. ,,Nee, dit is weer een andere koers. Mathieu is op vakantie. Ik start nog in Luik-Bastenaken-Luik. Dan is het voor mij ook even klaar.''