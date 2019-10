Alaphilippe laat ‘Lombardije’ schieten

Belofteren­ner Edo Maas van Sunweb zeer zwaar gewond na crash in afdaling

7 oktober Edo Maas, renner van het opleidingsteam van Sunweb, is gisteren hard ten val gekomen tijdens de Piccolo Lombardia in Italië. De 18-jarige Nederlander klapte tijdens de afdaling van de Madonna del Ghisallo op een auto die op het parkoers terecht was gekomen.