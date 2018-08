Alaphilippe verbaast zichzelf in San Sebastián: 'Voelde me niet super'

,,Ik voelde me niet super'', zei de Fransman, nadat hij in de sprint medevluchter Bauke Mollema had verslagen.



,,Eerlijk gezegd kwam ik vermoeid aan de start'', aldus de tweevoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk. ,,Maar het ging beter dan ik had gedacht. Dat kwam mede door de enorme steun die ik van mijn ploegmaats kreeg. In de finale was ik wel optimaal geconcentreerd. Pas op het laatst ben ik tot het uiterste gegaan. Dat bleek voldoende.''



Alaphilippe, die dit seizoen ook al de Waalse Pijl won, sprak van een mooie zege. ,,Zo'n supermooie klassieker winnen, is een droom die uitkomt.''