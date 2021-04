Alaphilippe verwacht in Luik opnieuw duel met Roglic: ‘Ik start zonder stress’

Alaphilippe klopte Roglic afgelopen woensdag in de Waalse Pijl, door de Sloveen nog net voor de finish op de Muur van Hoei te passeren. Het was voor de Fransman het teken dat het met de vorm goed zit. ,,Ik start zonder stress na mijn zege in de Waalse Pijl” zei hij. ,,Die overwinning was de bevestiging dat ik goed heb gewerkt. Het grote doel was altijd Luik-Bastenaken-Luik. Na de Ronde van Vlaanderen was ik moe, nam ik een tijdje rust en daarna heb ik goed getraind met veel beklimmingen. Maar niet het lange klimwerk, maar de kortere hellingen, zoals we ook in Luik verwachten.”

De Fransman krijgt een tweede kans om in de regenboogtrui te winnen in de de Ardennenklassieker, waarin hij al eens als tweede (2015), vierde (2018) en vijfde (2020) eindigde. Vlak na het WK dat Alaphilippe vorig jaar won, werd hij in Luik door de jury teruggezet naar de vijfde plaats wegens onreglementair sprinten. Hij was toen al nipt geklopt door Roglic. Ook zondag let hij op de Sloveen. “Zijn aanval op de Muur van Hoei afgelopen woensdag was sterk en ook in de Ronde van het Baskenland was hij indrukwekkend. We moeten hem zeker in de gaten houden, al is hij niet de enige.”